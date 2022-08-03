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Убийца рязанского врача Сергея Романова рассказал свою версию трагедии
Владимир Платонов рассказал, что рязанец отчасти сам виновен в своей смерти.

Стали известны обстоятельства смерти рязанского врача Сергея Романова. Слова осужденного Владимира Платонова привел портал ulpravda.ru в среду, 3 августа.

По словам приятеля рязанского врача, Романов с Платоновым дружили около 20 лет. В день трагедии они созвонились, Платонов приехал домой к Романову. Приятели поиграли в бильярд, выпили по две стопки алкоголя, переоделись и пошли на охоту в сторону леса.

Владимир Платонов пояснил, что его друг взял с собой охотничье ружье с тепловизором.

«Куда идти, я не знал, путь мне показывал Сергей. По дороге он посмотрел в тепловизор и увидел косуль. Мы остановились на дороге, примерно в километре от леса, Романов передал мне ружье и сказал идти охотиться, сообщив, что сам останется на месте. Взяв ружье, я пошел в сторону, куда показал Сергей, прошел примерно 500 метров», — рассказал мужчина.

Он рассказал, что увидел в тепловизор косуль. Одно из животных вышло из леса в поле, но, выстрелив, Платонов промахнулся. Затем он увидел на земле светлое пятно и подумал, что это раненое животное. Он выстрелил еще раз, а когда пришел на место, увидел на земле раненого друга.

Осужденный пояснил, что в смерти Романова отчасти виновен сам погибший. Когда приятели разделялись, Сергей Романов пообещал никуда не уходить и стоять на месте. А когда тот нашел раненого друга — он был примерно в 250 метрах от места, где они расстались.

Тем не менее Владимир Платонов признал свою вину в полном объеме. Суд ему назначил наказание в виде ограничения свободы на один год. Также он должен выплатить вдвове и двум дочерям погибшего по 400 тысяч рублей.

Напомним, трагедия случилась 28 августа 2020 года. На охоте погиб рязанский врач Сергей Романов.

Справка:

Сергей Романов окончил Рязанский медицинский институт имени академика Павлова по специальности «лечебное дело», работал врачом-хирургом в больницах Рязани, Пензы, Тольятти. Он работал в системе здравоохранения более 30 лет. На момент трагедии работал главным врачом Октябрьской центральной городской больницы