Мэрия предупредила рязанцев о мошенниках, предлагающих оформить заявление на выплату к школе

Злоумышленники создают сайты, по дизайну похожие на портал «Госуслуг».

Мэрия предупредила рязанцев о мошенниках, предлагающих оформить заявление на выплату десяти тысяч рублей. Об этом сообщила администрация .

По версии ведомства, преступники могут сымитировать дизайн сайта «Госуслуги» и использовать его для доступа к личным данным и деньгам.

«Официально: единовременная выплата в размере десяти тысяч рублей назначалась в прошлом году на детей от шести до 18 лет. Она была установлена на конкретный период времени. Дополнительной господдержки для подготовки к школе на федеральном уровне в 2022 году не предусмотрено», — сообщили в мэрии.

При этом в администрации уточнили, что семьи с трудной финансовой ситуацией могут заключить соцконтракт, а также подать заявление на выплаты на детей от восьми до 17 лет.