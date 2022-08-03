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Мэрия предупредила рязанцев о мошенниках, предлагающих оформить заявление на выплату к школе
Злоумышленники создают сайты, по дизайну похожие на портал «Госуслуг».

Мэрия предупредила рязанцев о мошенниках, предлагающих оформить заявление на выплату десяти тысяч рублей. Об этом сообщила администрация.

По версии ведомства, преступники могут сымитировать дизайн сайта «Госуслуги» и использовать его для доступа к личным данным и деньгам.

«Официально: единовременная выплата в размере десяти тысяч рублей назначалась в прошлом году на детей от шести до 18 лет. Она была установлена на конкретный период времени. Дополнительной господдержки для подготовки к школе на федеральном уровне в 2022 году не предусмотрено», — сообщили в мэрии.

При этом в администрации уточнили, что семьи с трудной финансовой ситуацией могут заключить соцконтракт, а также подать заявление на выплаты на детей от восьми до 17 лет.