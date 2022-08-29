В России планируют запретить рекламу фастфуда в дневное время

Также в России хотят запретить рекламу кондитерских и колбасных изделий.

В России планируют запретить рекламу фастфуда в дневное время. Об этом в понедельник, 29 августа, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на Минцифры.

Уточняется, что соответствующее предложение поступило от депутата Госдумы Яны Лантратовой. По ее мнению, в России необходимо запретить рекламу фастфуда, газировок и продуктов с высоким содержанием соли и жира на ТВ с 7.00 до 22.00.

Предложение от Лантратовой Минцифры рассматривают совместно с Минпромторгом, Роскомнадзором и ФАС.

«Обращение депутата Я. В. Лантратовой получено и находится на рассмотрении. Минцифры прорабатывает его совместно с Минпромторгом, ФАС и Роскомнадзором», — сообщили в министерстве.

Лантратова также предложила перестать рекламировать на ТВ и других площадках конфеты и колбасу, и использовать в этой рекламе детей до 14 лет, непрофессиональных актеров и лидеров мнений в обществе любого возраста.