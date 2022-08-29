В России планируют запретить рекламу фастфуда в дневное время. Об этом в понедельник, 29 августа, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на Минцифры.
Уточняется, что соответствующее предложение поступило от депутата Госдумы Яны Лантратовой. По ее мнению, в России необходимо запретить рекламу фастфуда, газировок и продуктов с высоким содержанием соли и жира на ТВ с 7.00 до 22.00.
Предложение от Лантратовой Минцифры рассматривают совместно с Минпромторгом, Роскомнадзором и ФАС.
«Обращение депутата
Лантратова также предложила перестать рекламировать на ТВ и других площадках конфеты и колбасу, и использовать в этой рекламе детей до 14 лет, непрофессиональных актеров и лидеров мнений в обществе любого возраста.