В ДТП на юго-востоке Москвы погибли трое человек

Авария произошла в ночь на 29 августа на улице Братиславская.

В ДТП на юго-востоке Москвы погибли трое человек. Об этом сообщили в Telegram-канале столичной прокуратуры .

Авария произошла в ночь на понедельник, 29 августа, примерно в 1:44, на улице Братиславская.

По предварительной информации, водитель Chevrolet Cobalt выехал на «встречку», после чего наехал на препятствие.

«В результате ДТП 16-летняя пассажирка госпитализирована, погибли 19-летний водитель автомобиля, а также два пассажира — 40-летняя женщина и 30-летний мужчина», — отметили в ведомстве.

Уточняется, что прокуратура Юго-Восточного административного округа проконтролирует установление обстоятельств аварии.