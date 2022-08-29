В ДТП на юго-востоке Москвы погибли трое человек
Авария произошла в ночь на 29 августа на улице Братиславская.
В ДТП на юго-востоке Москвы погибли трое человек. Об этом сообщили в Telegram-канале
Авария произошла в ночь на понедельник, 29 августа, примерно в 1:44, на улице Братиславская.
По предварительной информации, водитель Chevrolet Cobalt выехал на «встречку», после чего наехал на препятствие.
«В результате ДТП 16-летняя пассажирка госпитализирована, погибли 19-летний водитель автомобиля, а также два пассажира — 40-летняя женщина и 30-летний мужчина», — отметили в ведомстве.
Уточняется, что прокуратура Юго-Восточного административного округа проконтролирует установление обстоятельств аварии.