Пострадавший при тушении пожаров в Рязанской области получил ожоги третьей степени
Мужчина лечится в ОКБ.
Работник из Москвы, пострадавший при тушении пожаров в Рязанской области, получил ожоги третьей степени. Об этом со ссылкой на медицинские службы сообщило
По словам собеседника агентства, пострадавший находится в рязанской ОКБ. Также в экстренных службах заметили, что мужчина работает в московском ГБУ «Автомобильные дороги», его привлекли для тушения лесных пожаров в Рязанской области.
Ранее сообщалось, что при тушении пожара пострадал спасатель.