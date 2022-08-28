При тушении лесных пожаров под Рязанью пострадал столичный спасатель
Информацию подтвердил первый заместитель начальника главного управления пожарной охраны Олег Гребенюк.
При тушении лесных пожаров под Рязанью пострадал столичный спасатель. Информацию в воскресенье, 28 августа, подтвердил первый заместитель начальника главного управления пожарной охраны Олег Гребенюк.
Известно, что в субботу, 27 августа, спасатель провалился в горящий грунт и получил ожоги. Его экстренно госпитализировали в лечебное учреждение.