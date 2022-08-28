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Пожарный из Нижнего Новгорода рассказал, как выбирался из огненной ловушки под Рязанью
Об этом он рассказал «Известиям».

Пожарный из Нижнего Новгорода Никита Чемериский рассказал, что он и его команда попали в огненную ловушку при тушении лесных пожаров в Рязанской области. Его слова в воскресенье, 28 августа, привели «Известия».

Никита Чемериский — командир отделения 7-й пожарно-спасательной части. Он рассказал, что попал в огненную ловушку, когда приехал осматривать наличие открытых очагов в лесу. Подобная ситуация с ним уже происходила — в 2010 году во время тушения торфяников.

«Мы следовали по лесному массиву и обнаружили, что поднялся верховой пожар. В этот момент я говорил водителю: „Гони, гони!“, чтобы он максимально набрал скорость, потому что впереди развелся уже серьезный пожар. Даю команду закрыть окна, в этот момент попадаем в огненную стихию. Не перестаю подгонять в этот момент, потому что машина начала терять скорость», — поделился пожарный.

В какой-то момент машина заглохла, потому что у нее не было возможности сделать «вдох» кислорода. Но, благодаря тому, что машина набрала хорошую скорость, она выкатилась из очага и вновь завелась.