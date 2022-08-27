В Москве женщина подожгла BMW замначальника управления Генштаба В. С.

Она заявила, что автомобиль подожгла, потому что «против специальной военной операции».

В Москве женщина подожгла автомобиль замначальника управления Генштаба В. С. Евгения Секретарева. Об этом в субботу, 27 августа, сообщил Telegram-канал Baza.

Автомобиль Секретарева стоял во дворе дома на Ленинградском шоссе. В какой-то момент женщина подошла с канистрой бензина и подожгла BMW. Больше всего от огня пострадала задняя часть автомобиля.

Злоумышленницу задержали в этот же день. Она заявила, что автомобиль подожгла, потому что «против специальной военной операции».