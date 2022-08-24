В Рязанской области пропал 37-летний Василий Берловский
Мужчина пропал в Милославским районе, с 10 августа его местонахождение неизвестно.
В Рязанской области пропал 37-летний Василий Берловский. Об этом сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «Мещера».
Мужчина пропал в Милославским районе, с 10 августа его местонахождение неизвестно.
Приметы: рост 180-184 см, плотного телосложения, волосы короткие с залысинами.
Был одет в спортивный костюм черного цвета, черную жилетку, коричневую в полоску футболку и черные кроссовки.
Всех, кто знает местонахождение мужчины попросили позвонить по телефонам: