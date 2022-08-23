Компания IMAX запретила использовать формат в российских кинотеатрах

В российских кинотеатрах запретили использовать формат IMAX. Об этом в интервью РБК рассказал гендиректор объединенной киносети «Синема Парк» и «Формула кино» Алексей Васясин. Он сообщил, что оборудование для показа фильмов принадлежит отечественным прокатчикам, но на показ фильмов в формате IMAX нужно разрешение компании. Васясин отметил, что технически показ возможен, но без разрешения IMAX этого делать нельзя.

Собеседник добавил, что IMAX может вернуться при первой возможности, но российская сторона хочет пересмотреть условия, чтобы исключить возможность одностороннего ухода. Васясин заявил, что если компания не вернется, ей предстоят суды. «У нас очень жесткий контракт с ними, по которому они обязаны здесь работать. Если до конца текущего года они про этот контракт не вспомнят, будет суд», — сказал гендиректор киносети.

Отметим, в Рязани фильмы в формате IMAX показывают в кинотеатре «Киномакс» в ТРЦ «Премьер».