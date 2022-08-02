В Спасском районе в ДТП пострадала 47-летняя тамбовчанка

Авария произошла в понедельник, 1 августа, в 06:55 на 232 километре трассы М5"Урал".

В Спасском районе в ДТП пострадала 47-летняя тамбовчанка. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Авария произошла в понедельник, 1 августа, в 06:55 на 232 километре трассы М5"Урал".

63-летний рязанец на Lada Vesta не предоставил преимущество проезда и столкнулся с Chevrolet Lacetti, которым управлял 49-летний житель Тамбовской области.

47-летняя пассажирка иномарки получила травмы, ей оказали медпомощь.

Проводится проверка.