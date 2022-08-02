В рязанской реке рыбак поймал сома весом более 30 килограммов

Рыбу поймали в Сасовском районе в реке Цна.

Еще один рязанец поймал сома с человеческий рост. Пост об этом во вторник, 2 августа, опубликовали в группе «Рыбалка в Рязани».

Уточняется, что рыбу поймали в Сасовском районе в реке Цна. Рязанец рассказал, что сом весит больше 30 килограммов.

Рязанцы постоянно делятся своими рыболовными достижениям в соцсетях. Один местный житель поймал 30-килограммового сома на Оке в Рыбновском районе, а другой — в Шилове. Прошлым летом рязанец поймал 55-килограммового сома в устье Пры.