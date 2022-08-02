В Ласково разрешили вырубку деревьев рядом с «Тропой Паустовского»

Об этом говорится из ответа на запрос РЗН.инфо.

В поселке Ласково разрешили вырубку деревьев рядом с «Тропой Паустовского». Об этом говорится из ответа на запрос РЗН.инфо.

В пресс-службе регионального минтерпола пояснили, что вырубка деревьев и строительные работы проводятся на земельном участке, который относится к категории земель сельскохозяйственного назначения и находится в собственности у физического лица.

«Вырубка зеленых насаждений на таких землях может производится собственником участка без получения каких-либо разрешений. Компенсации за такие вырубки не предусмотрена», — пояснили там.

В ведомстве уточнили, что информация о планируемом строительстве на данном участке им не поступала. Владелец земли с заявлением о выдаче разрешения на строительство также не обращался.

В пресс-службе отметили, что участок, где ведется вырубка деревьев, не пересекается с туристическим маршрутом «Тропа Паустовского».

Ранее очевидцы рассказали, что рядом с «Тропой Паустовского» неизвестный вырубает деревья.