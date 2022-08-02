Россиянам напомнили об опасности купания в фонтанах

Роспотребнадзор рассказал об инфекциях, какими можно заразиться во время купания, и о других последствиях.

В Роспотребнадзоре напомнили об опасности купания в фонтанах. Информация об этом во вторник, 2 августа, появилась в Telegram-канале органа.

Купание опасно для здоровья, потому что вода в таких местах обновляется не часто, не очищается и не обеззараживается. Это грозит заражением острой кишечной инфекцией, респираторной инфекцией, конъюнктивитом, энтеровирусом, ротавирусом или заражением вирусным гепатитом «А».

К тому же, напомнили в Роспотребнадзоре, многие коммуникации, подсветка и другие механизмы могут либо привести к травмам, либо ударить током во время купания.