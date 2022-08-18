Молнии стали причиной лесного пожара в Рязанской области
Молнии стали причиной лесного пожара в Рязанской области. Об этом в четверг, 18 августа, сообщил зампред областного правительства Дмитрий Филиппов на заседании штаба в «Пожлесе».
«Молния, сухие грозы. Это не предположение, это факт, зафиксированный факт. Молнии, причем, в двух местах», — заявил Филиппов.
Глава рязанского минприроды Александр Новиков заявил, что «судя по очагу распространения человек туда чисто физически не мог подойти, потому что там горельник 2010 года».
Ранее Рослесхоз называл причиной пожара человеческий фактор.