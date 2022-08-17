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Названа причина лесных пожаров в Рязанской области
На данный момент спасатели ликвидируют пять возгораний.

Названа причина лесных пожаров в Рязанской области. Об этом сообщило Федеральное агентство лесного хозяйства.

Так, по информации ведомства, причиной стал человеческий фактор.

На данный момент ликвидируют пять возгораний. Общая площадь — 185 гектаров.

На землях лесного фонда 86 спасателей и 28 единиц техники тушат огонь на площади 35 гектаров. На землях безопасности и обороны 21 человек и девять единиц техники ликвидируют возгорание на площади 45 гектаров. В заповедных землях случилось три возгорания на площади 105 гектаров. Их ликвидируют 68 человек и 30 единиц спецтехники.

Из-за направления ветра дым наблюдается в Московской области. При ухудшении ситуации и по запросу региона в Рязанскую область направят бойцов Авиалесоохраны.