Врио губернатора Рязанской области Павел Малков планирует выехать в Кудомское лесничество

По его словам, там сформировалась наиболее сложная ситуация с пожарами.

Врио губернатора Рязанской области Павел Малков планирует выехать в Кудомское лесничество. Об этом он сообщил на странице в соцсети «ВКонтакте» .

Глава региона провел оперативное совещание по пожарной обстановке в среду, 17 августа.

На территории области действуют пять очагов лесных пожаров. Общая площадь огня — 800 гектаров, очагов возгорания — 84,8 гектара. Огонь локализовали в Московском военном лестничестве, части Окского заповедника и нацпарка «Мещера».

Отмечается, что наиболее сложная ситуация произошла в Кудомском лесничестве. Там огонь тушат силы областного управления МЧС, «Пожлеса», авиатехника минобороны и праавительства Москвы. Малков поблагодарил столичного мэра Сергея Собянина за предоставленную помощь.

На совещании информацию о пожаре сообщил зампред облправительства Дмитрий Филиппов. Он выезжал в район лесничества. «Пожар низовой, в настоящее время распространение огня остановлено благодаря минерализованным полосам. Но ситуация может измениться, если усилится ветер», — отметил Малков. По его словам, угрозы для населенных пунктов нет. Врио главы региона поручил обеспечить жителей информацией о любых изменениях обстановки.

«Будем принимать все необходимые меры по защите жителей и населенных пунктов в зоне потенциальной опасности. Важно еще раз тщательно проработать возможную схему эвакуации людей из зоны возгорания, включая их размещение», — заявил врио губернатора.