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Фигурантам дела об обрушении казармы учебного центра ВДВ в Омске вынесли приговор
В отношении уроженца Рязани Олега Пономарева прекратили уголовное преследование.

Фигурантам дела об обрушении казармы учебного центра ВДВ в Омске вынесли приговор. Об этом сообщило РИА Новости.

Полковника Владислава Пархоменко приговорили к десяти годам колонии и штрафу в шесть миллионов рублей. Также его лишили воинское звание.

Дело в отношении уроженца Рязани Олега Пономарева по части 3 статьи 293 УК РФ прекратили по истечению срока давности.

Всего осудили десять человек. Они получили сроки разной степени.

Обрушение казармы 242-го учебного центра ВДВ случилось 12 июля 2015 года в поселке Светлый в Омске. Погибли 23 солдата, еще один умер позже в Омской областной клинической больнице. Девятнадцать человек получили травмы. Несколько военных остались инвалидами. Расследование дела длилось пять лет, два года шел судебный процесс.

Выяснилось, что при строительстве казармы в 1970-ых годах были допущены нарушения. В 2012 году здание признали аварийным. Капитальный ремонт шел без составления проектной документации и учета техсостояния. При этом, в частности, деревянные полы заменяли на бетонные.

«Из-за многочисленных нарушений требований безопасности со стороны заказчика, генподрядчика и субподрядчиков была существенно увеличена нагрузка на строительные конструкции и уменьшена несущая способность простенков первого этажа», — отметили в следкоме.

Отмечается, что командование скрыло факт некачественного ремонта. В декабре 2013 года оно решило заселить казармы, несмотря на идущие работы. Последний субподрядный договор заключили в мае 2015 года, за два месяца до обрушения.