В Михайловском районе пьяный рецидивист угнал «семерку»

Против мужчины возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ («Кража»). Ему грозит до пяти лет тюрьмы.

В Михайловском районе пьяный рецидивист угнал «семерку». Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

В полицию обратился 52-летний житель села Стрелецкие Выселки и сообщил, что у него пропал автомобиль «ВАЗ-2107», который он накануне припарковал у дома.

Оперативники не нашли свидетелей среди местных жителей, но вскоре один местный житель рассказал о своем знакомом. 25-летний житель Михайлова хвалился, что продал случайному знакомому «Жигули». Было неясно, когда и на какие деньги он сам купил машину. Мужчину задержали.

Выяснилось, что ранее он уже был судим за кражу. Мужчина рассказал, что был в гостях в Стрелецких Выселках и выпивал там алкоголь. Когда спиртное закончилось, он решил уйти домой. По дороге злоумышленник заметил «семерку», он взломал дверь машины и угнал ее. На следующий день он нашел покупателя и продал автомобиль. Машину нашли и изъяли.

Против мужчины возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ («Кража»). Ему грозит до пяти лет тюрьмы.