У мельницы в Шацком районе отвалилась лопасть
На опубликованном фото можно заметить, что у мельницы нет одной лопасти.
У мельницы-шатровки, находящейся в селе Конобеево Шацкого района, отвалилась лопасть. Об этом на странице врио губернатора Павла Малкова «ВКонтакте» сообщил очевидец.
На опубликованном фото можно заметить, что у мельницы нет одной лопасти. По словам местного жителя, объект ранее обещали восстановить.
«Недавно случилась беда и одна из лопастей оторвалась. Будет ли приняты меры в пользу этого прекрасного памятника?» — говорится в сообщении рязанца.
Официального ответа на этот вопрос пока нет.