У мельницы в Шацком районе отвалилась лопасть

На опубликованном фото можно заметить, что у мельницы нет одной лопасти.

У мельницы-шатровки, находящейся в селе Конобеево Шацкого района, отвалилась лопасть. Об этом на странице врио губернатора Павла Малкова «ВКонтакте» сообщил очевидец.

На опубликованном фото можно заметить, что у мельницы нет одной лопасти. По словам местного жителя, объект ранее обещали восстановить.

«Недавно случилась беда и одна из лопастей оторвалась. Будет ли приняты меры в пользу этого прекрасного памятника?» — говорится в сообщении рязанца.

Официального ответа на этот вопрос пока нет.