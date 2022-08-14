В Рязанской области 15 августа прогнозируют до +32 градусов
В Рязанской области в понедельник, 15 августа, ожидается ночью +12…+17, днем +27…+32 градуса, местами жара. Прогноз погоды опубликован на сайте регионального ГУ МЧС.
В Рязанской области в понедельник, 15 августа, ожидается ночью +12…+17, днем +27…+32 градуса, местами жара. Прогноз погоды опубликован на
Переменная облачность. Преимущественно без осадков.
Ветер северо-восточный, 2-7 м/с.
Напомним, ранее МЧС объявило четвертый класс пожароопасности в регионе.