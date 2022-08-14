Рязанское МЧС выпустило метеопредупреждение о высокой пожароопасности

В Рязанской области 15-18 августа местами сохранится высокая пожарная опасность — четвертого класса. Об этом в воскресенье, 14 августа, сообщается на сайте регионального ГУ МЧС.

В Рязанской области 15-18 августа местами сохранится высокая пожарная опасность — четвертого класса. Об этом в воскресенье, 14 августа, сообщается на сайте регионального ГУ МЧС.

Жителей просят воздержаться от посещения лесов, не разводить костры, отдыхая на водоемах вблизи лесных массивов, не бросать непотушенные спички и окурки.

Напомним, накануне в МЧС предупредили рязанцев о четырехдневной жаре местами до +33 градусов.