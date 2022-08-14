Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 14
28°
Пнд, 15
29°
Втр, 16
29°
ЦБ USD 60.9 0.28 13/08
ЦБ EUR 62.54 0.02 13/08
Нал. USD 64.2 / 65.7 12/08 15:20
Нал. EUR 64.2 / 65.7 12/08 15:20
Новости
Публикации
Участник ДТП под Рязанью с двумя погибшими был пьяным за рулем, но про...
20-летний рязанец находился за рулем Hyundai Solaris вм...
11 августа 11:30
30 749
В «Точке кипения» обсудили направления цифровизации Рязанской области
На мероприятии присутствовали министр цифрового развити...
28 июля 19:16
11 367
Эксперт рассказал о состоянии российского авторынка после легализации...
Почему легализация параллельного импорта не спасает ни ...
27 июля 12:08
12 339
В Рязани благоустроят территорию бывшего шпалозавода, а в Борках созда...
Состоялся экспертный круглый стол, на котором обсуждало...
25 июля 16:48
18 103
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
Рязанское МЧС выпустило метеопредупреждение о высокой пожароопасности
В Рязанской области 15-18 августа местами сохранится высокая пожарная опасность — четвертого класса. Об этом в воскресенье, 14 августа, сообщается на сайте регионального ГУ МЧС.

В Рязанской области 15-18 августа местами сохранится высокая пожарная опасность — четвертого класса. Об этом в воскресенье, 14 августа, сообщается на сайте регионального ГУ МЧС.

Жителей просят воздержаться от посещения лесов, не разводить костры, отдыхая на водоемах вблизи лесных массивов, не бросать непотушенные спички и окурки.

Напомним, накануне в МЧС предупредили рязанцев о четырехдневной жаре местами до +33 градусов.