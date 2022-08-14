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Президент Латвии призвал прекратить выдавать туристические визы россиянам
Президент Латвии Эгилс Левитс заявил, что следует приостановить выдавать туристические визы россиянам. По его словам, Латвия наряду с Финляндией, Эстонией, Чехией и другими государствами-единомышленниками должна выдвинуть на европейском уровне соответствующее требование.

Президент Латвии Эгилс Левитс заявил, что следует приостановить выдавать туристические визы россиянам. По его словам, Латвия наряду с Финляндией, Эстонией, Чехией и другими государствами-единомышленниками должна выдвинуть на европейском уровне соответствующее требование. Об этом он сообщил в воскресенье, 14 августа, пишет «Газета.Ru».

Левитс подчеркнул, что знает о нежелании некоторых европейских стран отказываться от туристов из России.

«Я считаю, что говорить об этом нужно. Говорить принципиально», — заявил президент Латвии.

Он добавил, что следует также пересматривать уже выданные россиянам виды на жительство в Латвии.

«Торговля прошлыми правительствами видами на жительство, их неоправданная щедрость в выдаче ВНЖ россиянам, за которой скрывались корыстные интересы „политических бизнесменов“, создали риски для безопасности страны и способствовали „двуязычию“», — считает Левитс.

Сейм Латвии 11 августа призвал страны Евросоюза прекратить выдачу туристических виз россиянам и белорусам.

Напомним, в Финляндии разработали план сокращения выдачи виз россиянам.