В Санкт-Петербурге задержали двух мигрантов, изнасиловавших мальчика

Оперативники задержали граждан Таджикистана 33 и 34 лет. Выяснилось, что они находятся в России нелегально.

В Санкт-Петербурге задержали двух мигрантов, изнасиловавших мальчика. Об этом пишет « Фонтанка.ру » со ссылкой на собственный источник.

Инцидент произошел вечером в понедельник, 8 августа, на улице Маршала Казакова в Красносельском районе.

Жители дома № 68 корпус 1 вызвали полицию и рассказали, что во дворе двое мигрантов скандалят и пристают к детям. Сообщается, что мужчины совершили насильственные действия сексуального характера в отношении 12-летнего подростка.

Соседи удерживали злоумышленников до приезда полиции. Оперативники задержали граждан Таджикистана 33 и 34 лет. Выяснилось, что они находятся в России нелегально. Одного задержанного доставили в районный следственный комитет, второго — с травмами в больницу № 26.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.