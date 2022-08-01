В Подмосковье мужчина пробрался в дом и изнасиловал спящую девушку
Инцидент произошел в Коломне. Подозреваемого задержали.
В Подмосковье мужчина пробрался в дом и изнасиловал спящую девушку. Об этом сообщил
Инцидент произошел в Коломне.
В полицию обратился отец 26-летней девушки. Он рассказал, что ночью неизвестный мужчина проник в дом и изнасиловал его дочь. После этого он забрал телефон и скрылся.
Подозреваемого задержали. Им оказался 38-летний безработный мужчина. Ранее его судили по статьям «грабеж», «кража», «неправомерное завладение автомобилем». Теперь рецидивиста обвиняют в изнасиловании и совершении насильственных действий сексуального характера. Мужчина под арестом.
Фото: Telegram-канал SHOT