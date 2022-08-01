В Лесопарке пройдет турнир по MMA «Битва за Рязань»

Соревнования по смешанному боевому единоборству запланировано на субботу, 6 августа.

В Лесопарке пройдет турнир по смешанному боевому единоборству (MMA) «Битва за Рязань». Об этом сообщила пресс-служба учреждения.

Мероприятие пройдет в субботу, 6 августа, в центре уличного спорта «Под мостом».

В рамках турнира состоятся восемь боев. К участию к ним допустят спортсменов, имеющих разряд не менее кандидата в мастера спорта России.

В 17:00 на главной сцене Лесопарка пройдет церемония взвешивания бойцов «Face to Face». В 19:00 начнется сам турнир.

В рамках турнира РОФСОО «Федерация смешанного боевого единоборства (MMA)» подпишет соглашение с МАУК Рязани «Лесопарк».