Рязанская молодежь рассказала, как относится ко Дню семьи, любви и верности

В преддверии Дня семьи, любви и верности корреспондент Рзн. инфо опросил рязанцев на улицах и выяснил, как они относятся к празднику. Большинство молодых людей отмечают День любви, семьи и верности. По их словам, 8 июля они собираются в кругу семьи или идут на совместную прогулку. Некоторые из опрошенных в первый раз от корреспондента услышали о существовании праздника.

В преддверии Дня семьи, любви и верности корреспондент Рзн. инфо опросил рязанцев на улицах и выяснил, как они относятся к празднику. Большинство молодых людей отмечают День любви, семьи и верности. По их словам, 8 июля они собираются в кругу семьи или идут на совместную прогулку. Некоторые из опрошенных в первый раз от корреспондента услышали о существовании праздника.

Ксения, студентка, 19 лет

— Праздник прекрасный, светлый. Хотелось бы, чтобы о нем говорили чаще, отмечали массово. Я считаю, этот день нужно проводить в кругу своих близких, с родителями. В современном мире многие утратили веру в брак, в настоящую, крепкую семью, а кто-то вовсе забыл, насколько ценна семья, поэтому праздник необходим для осознания значимости семьи. В этот день мы с родителями часто выезжаем вместе куда-то на природу погулять, а дома потом устраиваем вкусный ужин.

Алексей, студент, 17 лет

— Отличный день. Этот праздник скорее традиция, чем пережиток прошлого. Как мне кажется, что нельзя упускать из вида то, что абсолютно не мешает нам жить в современном мире. А раз это не мешает, то почему бы празднику не остаться?

Ангелина, официант, 20 лет

— Отношусь празднику положительно. Считаю важным для граждан, так как семьи могут собраться вместе и отпраздновать этот день, подарить друг другу подарки. Для себя важным не считаю и не праздную.

Виктория, официант, 14 лет

— Я не знала раньше о Дне семьи, любви и верности. От вас сейчас впервые узнала. Никогда его не отмечала.

Вячеслав, продавец, 23 года

— Считаю этот праздник прекрасным! Его обязательно нужно отмечать и семьям и просто парам. Отличный повод провести время вместе. В этом году буду праздновать первый раз.

Татьяна, студентка, 20 лет

— Конечно, я знаю этот праздник. Не считаю его важным, потому что его история, на мой взгляд, довольно мутная. Я не думаю, что этот праздник нужно отмечать, и не отмечаю его — максимум выпью.

Екатерина, студентка, 22 года

— День семьи, любви и верности это не только очередной праздник, а еще и день памяти святых Петра и Февронии. Самым главным символом [праздника] является ромашка. С виду самый обычный и простой цветок, но если внимательно посмотреть, похож на солнце. Что, в свою очередь, отражает все тепло и свет этого дня. Я не отмечаю этот праздник, но он, несомненно, значим. Ведь что может быть важнее семьи?

Никита, студент, 21 год

— Если говорить о празднике «День семьи, любви и верности», то я не совсем знаком с его историей, но где-то о нем точно слышал. Сама тематика праздника, на мой взгляд, по сей день остается актуальной. Все же даже в век высоких технологий не стоит забывать о довольно важных вещах, в чем и есть цель этого дня. Считаю его важным для всех.

Алиса, студентка, 18 лет

— Мне кажется, этот праздник бесполезен. Семья, любовь, верность сохраняется и укрепляется уж точно не с помощью этого праздника, а с помощью поступков членов семьи и их отношения друг к другу. Я его не отмечаю.

Дмитрий, фотограф, 25 лет

— Праздник светлый и добрый, семейный и важный. Он символизирует гармонию и любовь в семье, поддержку и опору. Важно это помнить не только один день в году. День семьи, любви и верности я обычно провожу в кругу близких в парке или дома за чаем.

Справка:

История праздника начинается в городе Муром, откуда родом святые князь Петр и его жена Феврония. Этот праздник в православной церкви официально считается днем памяти Петра и Февронии. День семьи, любви и верности приурочен к дате их памяти— 8 июля и является символом счастливых отношений.

С рязанцами общалась Анна Прошлякова