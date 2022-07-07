Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 07
29°
Птн, 08
27°
Сбт, 09
28°
ЦБ USD 62.91 4.4 07/07
ЦБ EUR 64.33 4.17 07/07
Нал. USD 69.11 / 75.44 07/07 10:57
Нал. EUR 72.15 / 76.2 07/07 10:57
Новости
Публикации
Рязанцы высказали мнение о реконструкции Северной окружной дороги
Рязанцы высказали мнение о реконструкции Северной окруж...
Вчера 15:09
1 707
Обзор на пляжи в Рязани
В Рязани пять официальных пляжей, на которых разрешено...
30 июня 13:54
7 639
Минтранс собирался реконструировать Северный обход Рязани без учета мн...
Общественность узнала о готовящихся изменениях на Север...
24 июня 12:30
15 776
Премия «Русский Детектив» объявила старт читательского голосования
В лонг-лист вошло 138 произведений.
23 июня 13:21
7 778
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
В России сеть кофеен Starbucks продаст бизнес основателю компании Pinskiy&Co
Сделка может состояться уже в 20-х числах июля.

Американская сеть кофеен Starbucks нашла покупателя на свой бизнес в России. Об этом в четверг, 7 июля, сообщили «Ведомости» со ссылкой на собственный источник.

По сообщению источника, кофейную сеть в России купит основатель компании Pinskiy&Co Антон Пинский.

Сделка может состояться уже в 20-х числах июля. Американская компания оставляет покупателю все площади кофеен с ремонтом, но без продукции и технологии Starbucks. Новому владельцу также предстоит провести ребрендинг, как это сделал владелец компании «Вкусно — и точка».