В России сеть кофеен Starbucks продаст бизнес основателю компании Pinskiy&Co

Сделка может состояться уже в 20-х числах июля.

Американская сеть кофеен Starbucks нашла покупателя на свой бизнес в России. Об этом в четверг, 7 июля, сообщили «Ведомости» со ссылкой на собственный источник.

По сообщению источника, кофейную сеть в России купит основатель компании Pinskiy&Co Антон Пинский.

Сделка может состояться уже в 20-х числах июля. Американская компания оставляет покупателю все площади кофеен с ремонтом, но без продукции и технологии Starbucks. Новому владельцу также предстоит провести ребрендинг, как это сделал владелец компании «Вкусно — и точка».