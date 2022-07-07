Рязанцы пожаловались на кафе, устраивающее вечеринки до утра
По словам рязанцев, есть обращение в полицию.
В Рязани горожане пожаловались на бар Vinburger, который устраивает до утра вечеринки у бассейна. Информация об этом появилась в группе «
Рязанцы сняли видео, как в заведении у бассейна проводят вечеринку в 3 утра.
«На видео время 3.15 утра. Спать с открытым окном нереально. Неоднократно писала им сообщения с просьбой не включать музыку. Обещали, извинились, но продолжили», — говорится в сообщении.
По словам автора, есть обращение в полицию.
Полиция начала проверку.