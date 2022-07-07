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Рязанцы пожаловались на кафе, устраивающее вечеринки до утра
По словам рязанцев, есть обращение в полицию.

В Рязани горожане пожаловались на бар Vinburger, который устраивает до утра вечеринки у бассейна. Информация об этом появилась в группе «Новости Рязани ВКонтакте».

Рязанцы сняли видео, как в заведении у бассейна проводят вечеринку в 3 утра.

«На видео время 3.15 утра. Спать с открытым окном нереально. Неоднократно писала им сообщения с просьбой не включать музыку. Обещали, извинились, но продолжили», — говорится в сообщении.

По словам автора, есть обращение в полицию.

Полиция начала проверку.