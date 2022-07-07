Рязанское кафе, устраивающее вечеринки до утра, прокомментировало жалобу рязанцев

Сотрудник пообещал, что они «попытаются исправить этот момент».

Сотрудник бара Vinburger прокомментировал корреспонденту РЗН. Инфо жалобу рязанцев на шум от их вечеринок у бассейна до утра.

«Вечеринка вчера проводилась в рамках закона. Жалобы поступают, но сильного шума к жилым домам у нас не доходит», — отметил сотрудник бара.

Отметим, что на видео из соцсетей хорошо слышно музыку у ближайших домов. Сотрудник пообещал, что они «попытаются исправить этот момент».

Ранее рязанка пожаловалась на кафе, устраивающее вечеринки до утра. Заявление об этом поступило в полицию.