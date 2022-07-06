В Рязани откроется первый бутик российского бренда Camille Сassard

Открытие бутика состоится в ЖК «Наследие Современности» по адресу: улица Маяковского, дом № 79. Сбор гостей в 19:00.

В четверг, 7 июля, в Рязани состоится торжественное открытие первого бутика дизайнерской женской одежды Camille Cassard — это бренд только для женщин, предпочитающих индивидуальный стиль.

Основа всех коллекций — трендовые, легкие и экологически чистые ткани. Дизайнеры бренда учли образ жизни современной женщины и готовы предложить все для создания уникального стиля.

Все коллекции спроектированы по принципу модульности, легко комбинируются с другими коллекциями, подходят для создания нового образа каждый день.

Открытие бутика состоится в ЖК «Наследие Современности» по адресу: улица Маяковского, дом № 79. Сбор гостей в 19:00.

В программе: презентация новой коллекции, уроки стиля от основателя бренда, фуршет, подарки.