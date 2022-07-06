Рязанская полиция рассказала родителям, как обезопасить детей летом

Чтобы обезопасить ребенка от незнакомцев, рязанцам предложили придумать «семейный» пароль.

Рязанская полиция рассказала родителям, как обезопасить детей летом. Рекомендации опубликовали на сайте регионального УМВД.

Перед началом летних каникул сотрудники ГИБДД провели с учащимися образовательных учреждений и их родителями разъяснительные беседы.

Полиция напомнила, что важно соблюдать правила дорожного движения. Родители в свою очередь должны объяснить детям правила поведения на прогулке. Чтобы обезопасить ребенка от незнакомцев, рязанцам предложили придумать «семейный» пароль.

В полиции также рассказали об опасности игр с электроприборами и посоветовали поставить на окна запорные устройства, чтобы избежать падения ребенка из окна.