Рязанские полицейские за выходные доставили в отделения города 34 человек

За указанный период сотрудники патрульно-постовой службы пресекли 187 правонарушений, по линии службы участковых уполномоченных полиции — 226 административных правонарушений.

В минувшие выходные — с 1 по 3 июля — рязанские полицейские проводили рейдовые мероприятия. Итоги работы в понедельник, 4 июля, привела пресс-служба регионального УМВД.

Рязанские полицейские проводили рейд на выявление уличной преступление, а также на пресечение преступлений и административных правонарушений в общественных местах. За указанный период сотрудники патрульно-постовой службы пресекли 187 правонарушений, по линии службы участковых уполномоченных полиции — 226 административных правонарушений.

Всего за трое суток в отделения полиции были доставлены 34 человека, из них четверо распивали спиртное в общественных местах. Еще на восьмерых человек составили административные протоколы по статье «Неисполнение родителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

Также полицейские выявили два факта нарушения в области продажи алкоголя.

Профилактические и проверочные мероприятия продолжаются.

Напомним, за минувшие выходные рязанцы сообщали о рейдах на улице Почтовой.