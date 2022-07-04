Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 04
28°
ЦБ USD 55.09 1.32 05/07
ЦБ EUR 57.18 0.82 05/07
Нал. USD 60.15 / 67.77 04/07 13:27
Нал. EUR 64.55 / 69.2 04/07 18:42
Новости
Публикации
Обзор на пляжи в Рязани
В Рязани пять официальных пляжей, на которых разрешено...
30 июня 13:54
5 855
Минтранс собирался реконструировать Северный обход Рязани без учета мн...
Общественность узнала о готовящихся изменениях на Север...
24 июня 12:30
14 038
Премия «Русский Детектив» объявила старт читательского голосования
В лонг-лист вошло 138 произведений.
23 июня 13:21
6 468
Под Рязанью испытали сельхозтехнику нового века, созданную для наших п...
У аграриев Рязанской области в последние годы появляетс...
27 июня 12:45
4 453
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
Рязанские полицейские за выходные доставили в отделения города 34 человек
За указанный период сотрудники патрульно-постовой службы пресекли 187 правонарушений, по линии службы участковых уполномоченных полиции — 226 административных правонарушений.

В минувшие выходные — с 1 по 3 июля — рязанские полицейские проводили рейдовые мероприятия. Итоги работы в понедельник, 4 июля, привела пресс-служба регионального УМВД.

Рязанские полицейские проводили рейд на выявление уличной преступление, а также на пресечение преступлений и административных правонарушений в общественных местах. За указанный период сотрудники патрульно-постовой службы пресекли 187 правонарушений, по линии службы участковых уполномоченных полиции — 226 административных правонарушений.

Всего за трое суток в отделения полиции были доставлены 34 человека, из них четверо распивали спиртное в общественных местах. Еще на восьмерых человек составили административные протоколы по статье «Неисполнение родителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

Также полицейские выявили два факта нарушения в области продажи алкоголя.

Профилактические и проверочные мероприятия продолжаются.

Напомним, за минувшие выходные рязанцы сообщали о рейдах на улице Почтовой.