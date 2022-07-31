В ПФР напомнили о пересчете пенсий в августе

Работающим пенсионерам напомнили, что в августе у них произойдет перерасчет пенсий. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на отделение ПФР по Москве и Московской области.

Работающим пенсионерам разъяснили, что в августе у них произойдет перерасчет пенсий. Об этом сообщает агентство « Прайм » со ссылкой на отделение ПФР по Москве и Московской области.

На увеличение претендуют получатели страховых пенсий, которые работали в 2021 году и за которых работодатели платили страховые взносы в ПФР.

При этом прибавка начисляется индивидуально и напрямую зависит от уровня зарплаты в прошлом году. В ПФР добавили, что речь идет и о наемных работниках, и о самозанятых — адвокатах, нотариусах, индивидуальных предпринимателях и тех, кто ведет частную практику и уплачивает взносы за себя.

С 2016 года работающим получателям страховых пенсий выплата производится без учета индексаций. Неработающим пенсионерам выплата в новом размере с учетом индексации будет производиться после отражения этой информации на индивидуальном лицевом счете.