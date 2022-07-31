Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 31
25°
Пнд, 01
25°
Втр, 02
25°
ЦБ USD 61.31 1.11 30/07
ЦБ EUR 62.57 1.35 30/07
Нал. USD 62.2 / 69.5 29/07 17:21
Нал. EUR 62.2 / 69.5 29/07 17:21
Новости
Публикации
В «Точке кипения» обсудили направления цифровизации Рязанской области
На мероприятии присутствовали министр цифрового развити...
28 июля 19:16
2 437
Эксперт рассказал о состоянии российского авторынка после легализации...
Почему легализация параллельного импорта не спасает ни ...
27 июля 12:08
3 476
В Рязани благоустроят территорию бывшего шпалозавода, а в Борках созда...
Состоялся экспертный круглый стол, на котором обсуждало...
25 июля 16:48
8 526
Рязанский следователь Александр Санферов рассказал о резонансных делах...
25 июля в нашей стране уже в девятый раз отмечается ден...
25 июля 11:11
12 565
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
В ПФР напомнили о пересчете пенсий в августе
Работающим пенсионерам напомнили, что в августе у них произойдет перерасчет пенсий. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на отделение ПФР по Москве и Московской области.

Работающим пенсионерам разъяснили, что в августе у них произойдет перерасчет пенсий. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на отделение ПФР по Москве и Московской области.

На увеличение претендуют получатели страховых пенсий, которые работали в 2021 году и за которых работодатели платили страховые взносы в ПФР.

При этом прибавка начисляется индивидуально и напрямую зависит от уровня зарплаты в прошлом году. В ПФР добавили, что речь идет и о наемных работниках, и о самозанятых — адвокатах, нотариусах, индивидуальных предпринимателях и тех, кто ведет частную практику и уплачивает взносы за себя.

С 2016 года работающим получателям страховых пенсий выплата производится без учета индексаций. Неработающим пенсионерам выплата в новом размере с учетом индексации будет производиться после отражения этой информации на индивидуальном лицевом счете.