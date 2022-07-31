Павел Малков вошел в топ-30 рейтинга KPI глав регионов в инфопространстве

Врио губернатора Рязанской области Павла Малкова включили в топ-30 глав регионов по версии информационного-рейтингового агентства The World Inform и канала «ПУЛ Telegram». В списке по местам определили всех 85 губернаторов и мэров.

Врио губернатора Рязанской области Павел Малков стал 30-м среди глав регионов по версии информационного-рейтингового агентства The World Inform и канала «ПУЛ Telegram». Его KPI месяца — 34%.

В списке по местам определили всех 85 губернаторов и мэров.

Рейтинг составили на основе мониторинга всех соцсетей, СМИ и мессенджеров. Выделенные ключевые показатели эффективности отражают общий результат из среднего значения: соотношение негативных и позитивных постов и комментариев, индекс цитирования, активность ведения соцсетей и мессенджеров, общение с населением.

Первые места заняли глава Чечни Рамзан Кадыров, мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Среди врио губернаторов, которых в списке семь человек, Павел Малков стал третьим.