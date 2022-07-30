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Россиянам перечислили продукты, которые подорожают к осени
Эксперты спрогнозировали подорожание ряда продуктов к осени. Об этом рассказала агентству «Прайм» доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Долгова.

Эксперты спрогнозировали подорожание ряда продуктов к осени. Об этом рассказала агентству «Прайм» доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Долгова.

По ее словам, сейчас дешевеют овощи и фрукты, которые в разгар лета созревают в изобилии. При этом осенью цены продолжат снижаться только на продукты позднего созревания, но многое другое может подорожать. Долгова отметила, что немалая часть отечественных продуктов «завязана» на импортную составляющую: оборудование, упаковка, ингредиенты.

«Цены на маргарин зависят от стоимости пальмового масла, пива — от хмеля, закупаемого за рубежом. Велика доля импортных составляющих в себестоимости сыров, колбас и кондитерских изделий. Цены на эти и ряд других продуктов могут возрасти к осени», — подчеркнула Долгова.

Финансист напомнила о росте цен на упаковку — бумагу, краску, пластик, транспортную тару. Все это тоже повлияет на итоговую цену продуктов. Импортные товары находятся в зоне риска: например, чай, кофе, фрукты зависят от урожая, затрат на логистику и сегодняшних ограничений.

Напомним, ранее Минпромторг поддержал идею раздачи бесплатных продуктов для бедных.