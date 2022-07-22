Минпромторг поддержал идею раздачи бесплатных продуктов для бедных

В министерстве отметили, что торговые сети могут передавать на благотворительность, что может помочь поддержать нуждающихся и спасти около одного миллиона тонн продовольствия в год.

Минпромторг поддержал идею раздачи бесплатных продуктов для бедных. Об этом пишут « Известия » со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В министерстве отметили, что торговые сети могут передавать на благотворительность, что может помочь поддержать нуждающихся и спасти около одного миллиона тонн продовольствия в год.

Речь идет не только о еде, которая пригодна к употреблению, но и имеет нужные сертификаты качества и соответствует действующему регулированию.

В Минпромторге отметили, что вопрос требует проработки с ФНС, так как такие операции придется освободить от НДС. На данный момент ритейлу выгоднее списать товары и утилизировать, чем передать их бедным.