Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 29
24°
Сбт, 30
23°
Вск, 31
25°
ЦБ USD 61.31 1.11 30/07
ЦБ EUR 62.57 1.35 30/07
Нал. USD 62.2 / 63.68 29/07 17:21
Нал. EUR 64.2 / 65.08 29/07 17:21
Новости
Публикации
В «Точке кипения» обсудили направления цифровизации Рязанской области
На мероприятии присутствовали министр цифрового развити...
Вчера 19:16
1 068
Эксперт рассказал о состоянии российского авторынка после легализации...
Почему легализация параллельного импорта не спасает ни ...
27 июля 12:08
2 107
В Рязани благоустроят территорию бывшего шпалозавода, а в Борках созда...
Состоялся экспертный круглый стол, на котором обсуждало...
25 июля 16:48
6 966
Рязанский следователь Александр Санферов рассказал о резонансных делах...
25 июля в нашей стране уже в девятый раз отмечается ден...
25 июля 11:11
11 062
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 30-31 июля
Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

После двухлетнего перерыва в Рановском районе вновь пройдет фестиваль «Рановское лето». Яркий и увлекательный праздник 30 июля пройдет и в селе Константиново, где свое 57-летие отмечает музей-заповедник Сергея Есенина. На территории Рязанского кремля 30 июля состоится фестиваль «Здесь был заложен град Переяславль Рязанский». В Зеленом театре ЦПКиО 30 июля состоится концерт «Ритмы сердца», 31 июля на эту же сцену выйдет тульская кавер-группа «Трииюля».

Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».