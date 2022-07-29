Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 30-31 июля

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В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

После двухлетнего перерыва в Рановском районе вновь пройдет фестиваль «Рановское лето». Яркий и увлекательный праздник 30 июля пройдет и в селе Константиново, где свое 57-летие отмечает музей-заповедник Сергея Есенина. На территории Рязанского кремля 30 июля состоится фестиваль «Здесь был заложен град Переяславль Рязанский». В Зеленом театре ЦПКиО 30 июля состоится концерт «Ритмы сердца», 31 июля на эту же сцену выйдет тульская кавер-группа «Трииюля».

Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».