Умерла российская писательница и журналистка Татьяна Москвина

Об этом сообщил ее муж — телеведущий Сергей Шолохов.

Умерла российская писательница и журналистка Татьяна Москвина. Об этом сообщила « Фонтанка » со ссылкой на ее мужа — телеведущего Сергея Шолохова.

По его словам, Москвина умерла во вторник, 25 июля, после операции в петербургской больнице Святого Великомученика Георгия. Ей было 63 года.

Татьяна Москвина была среди создателей объединения журналистов «Петербургская линия». Она работала редактором отдела культуры еженедельника «Аргументы недели». Татьяна Москвина — автор книг «Жизнь советской девушки», «Культурный разговор», «Смерть это все мужчины».