Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 26
29°
Срд, 27
30°
Чтв, 28
29°
ЦБ USD 58.66 0.88 27/07
ЦБ EUR 59.41 0.74 27/07
Нал. USD 62.25 / 60.19 26/07 13:24
Нал. EUR 65.3 / 61.04 26/07 13:24
Новости
Публикации
В Рязани благоустроят территорию бывшего шпалозавода, а в Борках созда...
Состоялся экспертный круглый стол, на котором обсуждало...
Вчера 16:48
3 327
Рязанский следователь Александр Санферов рассказал о резонансных делах...
25 июля в нашей стране уже в девятый раз отмечается ден...
Вчера 11:11
8 197
С момента пропажи рязанки Елены Логуновой прошел год, ее мать до сих п...
25 июля исполнился год с момента исчезновения 27-летней...
Вчера 10:11
3 320
Рязанцы рассказали, как относятся к переносу Дня города на конец авгус...
Официально перенос праздника объяснили тем, что 27 авгу...
22 июля 11:13
3 191
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
Сбербанк запустил программу ипотеки под 0,1% на новостройки от рязанского застройщика
Минимальный первоначальный взнос составляет 15%, а максимальный срок кредита — до 30 лет.

В июле Сбер и ГК «Стройпромсервис» совместно запустили новую ипотечную программу. Об этом сообщили в компании.

Клиентам предложили купить квартиру в ипотеку по ставке от 0,1% на весь срок. Отмечается, что предложение доступно с программами «Господдержка 2020» и «Господдержка для семей с детьми». Минимальный первоначальный взнос составляет 15%, а максимальный срок кредита — до 30 лет.

В рамках новой ипотечной программы рязанцам доступно более 70 вариантов планировок как в строящихся домах, так и в домах финальной готовности. Сниженная ставка доступна только до 15 августа.

Подобрать квартиру, узнать более подробно условия программы и оставить заявку на ипотеку можно в офисах и на сайте ГК «Стройпромсервис».

Телефон офиса продаж: +7 (4912) 247-000, Telegram-канал: https://t.me/sps62.