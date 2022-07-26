Сбербанк запустил программу ипотеки под 0,1% на новостройки от рязанского застройщика

В июле Сбер и ГК «Стройпромсервис» совместно запустили новую ипотечную программу. Об этом сообщили в компании.
Клиентам предложили купить квартиру в ипотеку по ставке от 0,1% на весь срок. Отмечается, что предложение доступно с программами «Господдержка 2020» и «Господдержка для семей с детьми». Минимальный первоначальный взнос составляет 15%, а максимальный срок кредита — до 30 лет.
В рамках новой ипотечной программы рязанцам доступно более 70 вариантов планировок как в строящихся домах, так и в домах финальной готовности. Сниженная ставка доступна только до 15 августа.
Подобрать квартиру, узнать более подробно условия программы и оставить заявку на ипотеку можно в офисах и на сайте
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