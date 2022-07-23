Вертолет санавиации доставил в Рязань упавшую с высоты новомичуринку

В полдень в субботу, 23 июля, самолет санитарной авиации эвакуировал из Новомичуринской межрайонной больницы пациентку, пострадавшую при падении с высоты. Об этом сообщается на сайте ИД «Пресса».