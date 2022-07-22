Павел Малков: компания «ЭкоНива» набрала очень высокие темпы в регионе

В четверг, 21 июля, врио губернатора Рязанской области Павел Малков посетил молочный комплекс ГК «ЭкоНива» в селе Ольхи Шацкого района. Он познакомился с работой предприятия «Ока Молоко-Восток» — животноводческий комплекс «Шацк» и обсудил перспективы его развития с президентом холдинга Штефаном Дюрром.

В четверг, 21 июля, врио губернатора Рязанской области Павел Малков посетил молочный комплекс ГК «ЭкоНива» в селе Ольхи Шацкого района. Он познакомился с работой предприятия «Ока Молоко-Восток» — животноводческий комплекс «Шацк» и обсудил перспективы его развития с президентом холдинга Штефаном Дюрром.

ООО «Ока Молоко» работает в структуре холдинга «ЭкоНива» с 2017 года. Основные направления деятельности — молочное животноводство и растениеводство. Подразделения компании расположены в шести районах Рязанской области — Александро-Невском, Пителинском, Сараевском, Сасовском, Чучковском и Шацком. В состав предприятия входят три современных животноводческих комплекса с технологией беспривязного содержания и одна мегаферма. Общее поголовье превышает 25 000 голов, из которых около половины — фуражные коровы. Хозяйства «Ока Молоко» производят порядка 400 тонн сырого молока в сутки. Общие посевные площади составляют 101 500 гектаров, которые заняты озимой и яровой пшеницей, подсолнечником, соей, рапсом, а также кукурузой на силос, карнаж и зерно. За пять лет работы группа «ЭкоНива» инвестировала в экономику региона свыше 10 млрд рублей и создала более 1 500 рабочих мест.

Животноводческий комплекс «Шацк» — одна из самых крупных молочных ферм в России. Проект стоимостью 4,6 млрд рублей ввели в эксплуатацию в 2019 году. В сутки комплекс производит около 190 тонн сырого молока. Предприятие обеспечивает работой 240 жителей сразу нескольких районов области.

«Компания набрала очень высокие темпы в регионе. И сейчас их важно сохранить. Конечно, мы всегда претендуем на большее, поэтому ведем речь о создании завода по переработке. У компании такие планы есть, — сказал Павел Малков на встрече с президентом „ЭкоНивы“ Штефаном Дюрра. — В целом, впечатления положительные: высокоавтоматизированный комплекс, большое количество рабочих мест. Видно, что процесс производства продуман полностью — от начала и до конца».

Штефан Дюрр подчекрнул, что Рязанская область — один из ключевых регионов для холдинга, активную работу продолжат и по основным и по новым направлениям. В первую очередь, по направлениям семеноводства и селекции. По словам Дюрра, аграрии должны быть обеспечены собственным качественным посевным материалом. Он отметил, что такая стратегия усилит позиции России на рынках Ближнего Востока по новым культурам, поставщиками которых традиционно являлись западные страны.

Также Штефан Дюрр добавил, что компания продолжит наращивать объемы производства сырого молока в регионе, в том числе за счет оптимизации бизнес-процессов и совершенствования работы со стадом.

«Главный ресурс „ЭкоНивы“ — это ее сотрудники, поэтому мы намерены продолжать вкладывать значимые средства в создание комфортных условий не только для их работы, но и жизни», — сказал Дюрр.