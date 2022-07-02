Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 02
26°
Вск, 03
27°
Пнд, 04
28°
ЦБ USD 53.77 1.26 02/07
ЦБ EUR 56.36 1.72 02/07
Нал. USD 61.05 / 65 01/07 15:15
Нал. EUR 61.05 / 66.5 02/07 08:03
Новости
Публикации
Обзор на пляжи в Рязани
В Рязани пять официальных пляжей, на которых разрешено...
30 июня 2022 13:54
3 989
Минтранс собирался реконструировать Северный обход Рязани без учета мн...
Общественность узнала о готовящихся изменениях на Север...
24 июня 12:30
12 528
Премия «Русский Детектив» объявила старт читательского голосования
В лонг-лист вошло 138 произведений.
23 июня 13:21
5 343
Под Рязанью испытали сельхозтехнику нового века, созданную для наших п...
У аграриев Рязанской области в последние годы появляетс...
27 июня 12:45
3 296
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
В Рязани на Куйбышевском шоссе столкнулись два автомобиля
Кадры с места аварии опубликовали в соцсетях.

В Рязани столкнулись два автомобиля. Кадры с места аварии в субботу, 2 июля, опубликовали в группе «Подслушано у водителей Рязани».

Авария случилась на Куйбышевском шоссе. Судя по кадрам, на дороге столкнулись Lada Largus и Nissan Tiida.

Согласно сервису «Яндекс.Карты», на момент 10.45 движение на дороге не затруднено.

В пресс-службе регионального УМВД сообщили, что в аварии никто не пострадал.

По данному факту проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.