В Рязани на Куйбышевском шоссе столкнулись два автомобиля

Кадры с места аварии опубликовали в соцсетях.

В Рязани столкнулись два автомобиля. Кадры с места аварии в субботу, 2 июля, опубликовали в группе «Подслушано у водителей Рязани».

Авария случилась на Куйбышевском шоссе. Судя по кадрам, на дороге столкнулись Lada Largus и Nissan Tiida.

Согласно сервису «Яндекс.Карты», на момент 10.45 движение на дороге не затруднено.

В пресс-службе регионального УМВД сообщили, что в аварии никто не пострадал.

По данному факту проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.