В Рязани на Куйбышевском шоссе столкнулись два автомобиля
Кадры с места аварии опубликовали в соцсетях.
В Рязани столкнулись два автомобиля. Кадры с места аварии в субботу, 2 июля,
Авария случилась на Куйбышевском шоссе. Судя по кадрам, на дороге столкнулись Lada Largus и Nissan Tiida.
Согласно сервису «Яндекс.Карты», на момент 10.45 движение на дороге не затруднено.
В пресс-службе регионального УМВД сообщили, что в аварии никто не пострадал.
По данному факту проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.