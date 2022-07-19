Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 19
19°
Срд, 20
17°
Чтв, 21
16°
ЦБ USD 56.56 -1.27 19/07
ЦБ EUR 57.15 -0.74 19/07
Нал. USD 60.71 / 57.74 19/07 12:22
Нал. EUR 63.25 / 58.24 19/07 12:51
Новости
Публикации
Отголоски жесткой посадки. Какими последствиями для Рязани может оберн...
Три недели назад, рано утром в пятницу, 24 июня, в Ряза...
15 июля 13:12
6 624
«Читай-город» рекомендует: правила Михаила Лабковского для родителей
Этим летом самый узнаваемый психолог России выпустил но...
14 июля 15:11
3 806
Между двух огней. Какой тип уличного освещения выбрали власти Рязани
В июне на портале госуслуг появился опрос, призывающий...
11 июля 15:27
7 993
Рязанцы высказали мнение о реконструкции Северной окружной дороги
Рязанцы высказали мнение о реконструкции Северной окруж...
6 июля 15:09
13 822
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
В Екатеринбурге 11 кошек и собак две недели питались телами мертвых хозяев
Животные были истощены и напуганы, двое котов погибли от обезвоживания.

В Екатеринбурге 11 кошек и собак две недели питались телами мертвых хозяев. Об этом во вторник, 19 июля, сообщил портал E1.ru.

В субботу, 16 июля, соседи в жилом доме по улице Малышева пожаловались на неприятный запах. Тогда следователи вскрыли квартиру, где обнаружили тела 62-летнего мужчины и 55-летней женщины. Вместе с ними были 11 собак и кошек, выжили только шесть. Животные были истощены и напуганы, двое котов погибли от обезвоживания.

По мнению криминалистов, смерть супругов не носит криминальный характер. Однако точную причину их гибели определит медицинская экспертиза.

Выживших животных заберут зоозащитники.

«Одна кошка, видимо, прошла по хозяину и провалилась, у нее в лапе застряла человеческая кость, мы ее извлекли, промыли, лечим, чтобы не было сепсиса», — рассказали волонтеры.

Также они добавили, что еще несколько дней — и погибли бы все животные от обезвоживания и ужасных условий.