В Екатеринбурге 11 кошек и собак две недели питались телами мертвых хозяев

Животные были истощены и напуганы, двое котов погибли от обезвоживания.

В Екатеринбурге 11 кошек и собак две недели питались телами мертвых хозяев. Об этом во вторник, 19 июля, сообщил портал E1.ru.

В субботу, 16 июля, соседи в жилом доме по улице Малышева пожаловались на неприятный запах. Тогда следователи вскрыли квартиру, где обнаружили тела 62-летнего мужчины и 55-летней женщины. Вместе с ними были 11 собак и кошек, выжили только шесть. Животные были истощены и напуганы, двое котов погибли от обезвоживания.

По мнению криминалистов, смерть супругов не носит криминальный характер. Однако точную причину их гибели определит медицинская экспертиза.

Выживших животных заберут зоозащитники.

«Одна кошка, видимо, прошла по хозяину и провалилась, у нее в лапе застряла человеческая кость, мы ее извлекли, промыли, лечим, чтобы не было сепсиса», — рассказали волонтеры.

Также они добавили, что еще несколько дней — и погибли бы все животные от обезвоживания и ужасных условий.