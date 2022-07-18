В Путятинском районе утонула многодетная мать

Женщина пошла купаться вечером 17 июля и пропала.

В понедельник, 18 июля, в Путятинском районе из воды подняли труп женщины. Об этом пишет ИД «Пресса».

Женщина пошла купаться вечером 17 июля и пропала. По предварительной информации, она была пьяна.

Погибшая оказалась 28-летней жительницей села Глебово Путятинского района. У нее осталось трое детей.

И.о. руководителя Шиловского межрайонного следственного отдела Наталья Тюрина сообщила, что проводится доследственная проверка, которая установит обстоятельства произошедшего.