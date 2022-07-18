В Путятинском районе утонула многодетная мать
Женщина пошла купаться вечером 17 июля и пропала.
В понедельник, 18 июля, в Путятинском районе из воды подняли труп женщины. Об этом пишет ИД «Пресса».
Женщина пошла купаться вечером 17 июля и пропала. По предварительной информации, она была пьяна.
Погибшая оказалась 28-летней жительницей села Глебово Путятинского района. У нее осталось трое детей.
И.о. руководителя Шиловского межрайонного следственного отдела Наталья Тюрина сообщила, что проводится доследственная проверка, которая установит обстоятельства произошедшего.