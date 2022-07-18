Представители РГАТУ приняли участие в VIII всероссийском конгрессе волонтеров финансового просвещения

Конгресс проходил 13 июля в онлайн-режиме. Его провела ассоциация развития финансовой грамотности при поддержке Банка России. К работе конгресса подключились 13 региональных площадок, в том числе и Рязанская область.

Представители рязанского государственного агротехнологического университета приняли участие в VIII всероссийском конгрессе волонтеров финансового просвещения. Об этом сообщила пресс-служба вуза.

Конгресс проходил 13 июля в онлайн-режиме. Его провела ассоциация развития финансовой грамотности при поддержке Банка России. К работе конгресса подключились 13 региональных площадок, в том числе и Рязанская область.

На конгрессе обсудили вопросы развития движения волонтеров финансового просвещения. Главным событием мероприятия стало выступление председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной.

На региональной площадке прошло пленарное заседание в форме панельной дискуссии, где от рязанского вуза выступила декан факультета экономики и менеджмента, кандидат экономических наук Г. Н. Бакулина с докладом об организации деятельности волонтеров финансового просвещения на базе рязанского государственного агротехнологического университета имени Костычева.

Участников конгресса ознакомили с лучшими и успешными волонтерскими практиками финансового просвещения. Кроме того, спикеры поделились опытом преподавания финансовой грамотности, рассказали о особенностях подготовки волонтеров в этой области и масштабировании проектов. В качестве главной цели мероприятия было заявлено освещение для «широкой общественности» некоторых результатов той работы, которую российский мегарегулятор сегодня проводит с целью повышения уровня финансовой грамотности в стране, а также поиск точек роста и развития движения волонтеров финансового просвещения.