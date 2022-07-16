В Тульской области при сходе с рельсов грузового поезда погиб человек

Под Тулой грузовой поезд сошел с рельсов. Погиб человек. ЧП произошло в субботу, 16 июля, сообщает Московская межрегиональная транспортная прокуратура.

Под Тулой грузовой поезд сошел с рельсов. Погиб человек. ЧП произошло в субботу, 16 июля, сообщает Московская межрегиональная транспортная прокуратура.

Надзорное ведомство начало проверку.

Происшествие случилось около 15:20 в районе станции Полунино на перегоне Узловая-3 — Жданка. Произошел сход нескольких вагонов грузового поезда с металлом.

«В связи с инцидентом один человек погиб, временно приостановлено движение поездов на вышеуказанном участке», — говорится в сообщении прокуратуры.

Десять вагонов сошли с рельсов из-за мужчины, воровавшего металлолом, сообщает Baza. При этом погиб сам нарушитель. По предварительной версии, мужчина ехал на поезде и воровал из вагонов металл.

Один из кусков металла упал на железнодорожный путь и попал под колеса состава. В результате произошла авария.

Личность погибшего устанавливают, так как документов при нем не было.