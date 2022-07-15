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Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 16-17 июля
В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

Мы вновь предлагаем вашему вниманию обзор культурных мероприятий на выходные. Среди немногочисленных событий июля все же найдется вновь нечто интересное, что наверняка заинтересует любителей активного отдыха. В селе Новоселки Рыбновского района 16 июля пройдет ставший уже традиционным фестиваль «Малина». Культурное пространство Fabrika вновь возобновляет свою работу. В ближайшие выходные, 16 и 17 июля здесь состоится праздник для всех любителей книг — «Гаражка МИФа». В Рязанском цирке 16 и 17 июля состоятся заключительные представления шоу «Песчаная сказка» от «Королевского цирка Гии Эрадзе». В Центральном парке Культуры и Отдыха 16 июля состоится фестиваль современной корейской культуры «K-Pop Generation».

Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».