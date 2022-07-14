Следователи начали проверку после гибели двух человек при пожаре в Спасском районе
Погибшие злоупотребляли спиртным.
Следователи начали проверку после гибели двух человек при пожаре в селе Огородниково Спасского района. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.
Доследственная проверка по факту смерти двух человек назначена Рязанским МСО.
Как пишет «МК в Рязани», погибли 63-летний мужчина и 52-летняя мужчина, которые жили вместе. Пара злоупотребляла спиртным. Накануне трагедии они получили пенсию и устроили застолье по этому поводу.
Напомним, пожар произошел в среду, 13 июля.