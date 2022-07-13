Утром в Спасском районе произошел пожар, погибли два человека

Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

В Спасском районе произошел пожар в жилом доме. Об этом в среду, 13 июля, сообщила пресс-службе регионального управления МЧС.

Пожар случился в среду, 13 июля, примерно в 4 утра в жилом доме в селе Огородниково. При пожаре погибли мужчина 1959 года рождения и женщина 1970 года рождения. Огонь полностью уничтожил жилище.

«Для установления причины пожара и факторов, способствующих его развитию, на месте работают дознаватели управления надзорной леятельности и профилактической работы регионального ГУ МЧС», — прокомментировали в пресс-службе ведомства.

На пожар выезжали две единицы техники и шесть человек личного состава.